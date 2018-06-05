Китай готов поднять объем импорта из США до 70 млрд долларов в обмен на отмену пошлин

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы закупать в США сельхозпродукцию и энергоносители на 70 млрд долларов в обмен на отказ Вашингтона от введения пошлин. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты "Уолл- стрит джорнэл".

По сведениям ее источников, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ представил соответствующее предложение министру торговли США Уилбуру Россу во время консультаций в минувшие выходные. Суть плана состоит в том, что Китай будет закупать в США крупные партии соевых, кукурузы, природного газа, сырой нефти и угля, а также иной продукции. Общий объем данного импорта, по оценкам чиновников США и КНР, составит в течение первого года 70 млрд долларов.

Как отмечает издание, Лю Хэ констатировал, что данное предложение потеряет силу, если США выполнят озвученные ранее планы, предполагающие введение пошлин на товары из Китая на сумму 50 млрд долларов. По оценкам газеты, это условие может оказаться неприемлемым для Вашингтона.



