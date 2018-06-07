Сегодня пройдет "Прямая линия с Владимиром Путиным"

09:00 Источник: Эхо Москвы

Телевизионная «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет сегодня. Программу будут транслировать сразу несколько федеральных каналов. Нынешний сеанс телеобщения с президентом станет уже 16-м по счёту.

Формат «Президент общается с народом» — рабочими заводов, аграриями, бюджетниками и детьми, мечтающими о собаке или новом платье — принципиально не менялся с самого начала. Во время первой «Прямой линии», которая состоялась в 2001 году, к президенту обратился подросток из Иркутской области: он рассказал, что занятия в школе давно приостановлены, поскольку здание не отапливается, да и фактически разваливается. Уже на следующий день распоряжением губернатора теплоснабжение включили, а школу полностью отремонтировали.



С тех пор Путина не раз просили «стать добрым волшебником»: президент приглашал детей на кремлёвские ёлки, внимал просьбам студентов сохранить бесплатные вузы в провинции и давал распоряжения губернаторам одарить многодетные семьи микроавтобусами. Сегодня же Путин будет связываться с губернаторами и членами правительства при помощи конференц-связи. По сведениям «РБК», в этот раз администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам «смотреть прямую линию, не уходить в отпуска и быть на рабочем месте».



Рекордной по продолжительности стала «Прямая линия» пятилетней давности: эфир продолжался 4 часа 47 минут. Эхо Москвы