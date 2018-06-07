Вице-премьер правительства Италии по поводу статуса Крыма: Будем обсуждать все

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое итальянское правительство будет обсуждать все темы, в том числе статус Крыма. Об этом заявил журналистам в четверг вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

"Этот вопрос министра иностранных дел. Будем обсуждать все", - сказал Сальвини, отвечая на вопрос ТАСС о возможности признания российского статуса Крыма.