Вице-премьер правительства Италии по поводу статуса Крыма: Будем обсуждать все
22:45 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новое итальянское правительство будет обсуждать все темы, в том числе статус Крыма. Об этом заявил журналистам в четверг вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.
"Этот вопрос министра иностранных дел. Будем обсуждать все", - сказал Сальвини, отвечая на вопрос ТАСС о возможности признания российского статуса Крыма.
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