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Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост

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17:00 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, которому 13 июня исполняется 70 лет, оставляет свой пост, который занимал с 2001 года, и переходит на работу в качестве научного руководителя организации. Об этом сам Вильфанд заявил ТАСС в пятницу.

"Приказ вышел 6 июня. Я перехожу в должность вполне симпатичную - научный руководитель Гидрометцентра России", - сказал глава Гидрометцентра. Он напомнил, что по закону предельный возраст директора НИИ может составлять 65 лет, а в особых случаях - по ходатайству ученого совета и коллектива и с одобрения работодателя - достигать 70 лет, но не более.

"Я думаю, что это правильно и справедливо", - отметил он.

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