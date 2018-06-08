Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Гидрометцентра, которому 13 июня исполняется 70 лет, оставляет свой пост, который занимал с 2001 года, и переходит на работу в качестве научного руководителя организации. Об этом сам Вильфанд заявил ТАСС в пятницу."Приказ вышел 6 июня. Я перехожу в должность вполне симпатичную - научный руководитель Гидрометцентра России", - сказал глава Гидрометцентра. Он напомнил, что по закону предельный возраст директора НИИ может составлять 65 лет, а в особых случаях - по ходатайству ученого совета и коллектива и с одобрения работодателя - достигать 70 лет, но не более."Я думаю, что это правильно и справедливо", - отметил он.