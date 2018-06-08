Константин Ремчуков покидает пост главы Общественной палаты Москвы. Он собирается возглавить избирательный штаб Сергея Собянина

21:18 Источник: НГ-Online

Фото с сайта sobyanin.ru

На своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что предложил главному редактору "Независимой газеты" Константину Ремчукову стать руководителем избирательного штаба на предстоящих выборах. Это предложение Константином Ремчуковым было принято.

"Руководителем моего избирательного штаба предложил стать Константину Вадимовичу Ремчукову. Это глубоко порядочный, опытный человек, который сделал много хорошего для москвичей на посту председателя Общественной палаты. Надеюсь, что вместе мы пройдем сложный трудный путь выборов мэра", - говорится в сообщении.

"Я принял предложение, и вынужден буду сложить с себя полномочия Председателя Общественной палаты Москвы, чтобы сохранить ее нейтральный характер и площадки для беспристрастного рассмотрения самых острых вопросов повестки дня столицы", - пояснил НГ Константин Ремчуков.