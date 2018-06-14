Роструд займется трудоустройством возрастных россиян в связи с грядущей пенсионной реформой
17:00 14.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в правительстве даны поручения Роструду помочь трудоустройству граждан старшего возраста в связи с повышением пенсионного возраста.
«Что касается рынка труда — мы здесь тоже не видим каких-то серьезных проблем, хотя, безусловно, предпринять дополнительные усилия здесь потребуется, и сегодня были даны соответствующие поручения федеральной службе по труду и занятости», — цитирует министра "Интерфакс".
Он напомнил, что в объявлениях о вакансиях в соответствии с антидискриминационным законодательством нельзя вписывать ограничения по возрасту. «Это не все соблюдают, в том числе, те, кто печатает эти объявления, поработаем в этом направлении», — добавил он. Росбалт
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