Вход в фан-зону FIFA на Воробьевых горах закрыли из-за переполнения

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вход на фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в Москве в четверг закрыт из-за переполненной площадки, сообщила пресс- служба департамента спорта и туризма города.

"Вход на территорию фестиваля болельщиков в Москве временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что закрыта станция метро "Воробьевы горы".