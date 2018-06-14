Вход в фан-зону FIFA на Воробьевых горах закрыли из-за переполнения
19:35 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вход на фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в Москве в четверг закрыт из-за переполненной площадки, сообщила пресс- служба департамента спорта и туризма города.
"Вход на территорию фестиваля болельщиков в Москве временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что закрыта станция метро "Воробьевы горы".
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