Суд взыскал с МВД РФ 5 тыс. рублей в пользу активиста Дадина
14:32 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник взыскал с МВД России 5 тысяч рублей в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации морального вреда за нарушение его прав при конвоировании.
"Взыскать с Российской Федерации в лице МВД РФ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей", - сказал судья.
В иске Дадин просил взыскать с МВД 700 тысяч рублей. Дадин описал события 2015 года, когда суд рассматривал ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о неоднократных нарушениях правил проведения митингов и пикетов. Находясь в здании Замоскворецкого суда, 31 января и 3 февраля 2015 года Дадину на протяжении этого времени не предоставляли питание. Данный факт был признан Железнодорожным судом Московской области незаконным и не соответствующим требованиям статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрещение пыток), решение вступило в законную силу.
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