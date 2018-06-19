Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании - Песков
15:00 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании, общественный резонанс не способен повлиять на этот процесс. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обращение деятелей искусства к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.
"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации", - отметил он. "Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", - добавил представитель Кремля. По его словам, в администрации президента видели сообщения СМИ об обращении деятелей культуры в адрес главы государства.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".
Новости
- 16:12 19.06.2018
- ФТС предлагает снизить пошлину на интернет-посылки до 20%, но не менее 1 евро за кг
- 16:00 19.06.2018
- Суд на Украине позволил капитану российского судна "Норд" Горбенко выехать в Крым
- 15:32 19.06.2018
- Для игумении женского монастыря подыскивают личного повара с зарплатой 90 тыс. рублей
- 15:12 19.06.2018
- СМИ сообщили о столкновениях митингующих с полицией в Киеве
- 15:00 19.06.2018
- В ЕР поддержали решение Совета муниципальных образований Москвы по муниципальному фильтру
- 14:32 19.06.2018
- Генсек Совета Европы Ягланд посетит Москву
- 14:12 19.06.2018
- Один человек погиб в результате взрыва на корабле ВМС Южной Кореи
- 14:00 19.06.2018
- Путин пока не планирует встречу с правительством по вопросу пенсионной системы
- 13:32 19.06.2018
- Навальный и Удальцов готовят протестные акции против пенсионной реформы
- 13:20 19.06.2018
- Рособрнадзор запретил прием студентов в Евроазиатскую богословскую семинарию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать