0
0
418
Новости

Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании - Песков

Добавить в избранное

15:00 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании, общественный резонанс не способен повлиять на этот процесс. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обращение деятелей искусства к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации", - отметил он. "Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", - добавил представитель Кремля. По его словам, в администрации президента видели сообщения СМИ об обращении деятелей культуры в адрес главы государства.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 19.06.2018
ФТС предлагает снизить пошлину на интернет-посылки до 20%, но не менее 1 евро за кг
0
128
16:00 19.06.2018
Суд на Украине позволил капитану российского судна "Норд" Горбенко выехать в Крым
0
189
15:32 19.06.2018
Для игумении женского монастыря подыскивают личного повара с зарплатой 90 тыс. рублей
0
493
15:12 19.06.2018
СМИ сообщили о столкновениях митингующих с полицией в Киеве
0
481
15:00 19.06.2018
В ЕР поддержали решение Совета муниципальных образований Москвы по муниципальному фильтру
0
350
14:32 19.06.2018
Генсек Совета Европы Ягланд посетит Москву
0
470
14:12 19.06.2018
Один человек погиб в результате взрыва на корабле ВМС Южной Кореи
0
403
14:00 19.06.2018
Путин пока не планирует встречу с правительством по вопросу пенсионной системы
0
538
13:32 19.06.2018
Навальный и Удальцов готовят протестные акции против пенсионной реформы
0
736
13:20 19.06.2018
Рособрнадзор запретил прием студентов в Евроазиатскую богословскую семинарию
0
504

Возврат к списку