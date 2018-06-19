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Новости

В США считают, что Китай потеряет от торговой войны больше Америки

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19:20 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай потеряет больше, чем США, в торговом споре между двумя странами, заявил во вторник журналистам глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, комментируя распоряжение президента Дональда Трамп подготовить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для последующего введения дополнительных пошлин в размере 10%.

"Эти шаги Трампа - необходимая оборона, - отметил он. - Если Китай повысит пошлины на наши товары, то мы ответим повышением пошлин дополнительно на товары общей стоимостью 200 млрд долларов. Торговые отношения между США и Китаем должны стать более справедливыми. Китай больше потеряет в торговом споре с США".

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