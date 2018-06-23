Украинская писательница считает, что Россия должна называться "Московией"
20:30 23.06.2018 Источник: Фонтанка.ру
Украинская писательница Лариса Ницой считает, что соседняя страна должна называться "Московией". Россия должна носить имя "Московия", так как слово "Русь" принадлежит Украине, об этом 23 июня в интервью изданию "Обозреватель" рассказала автор детских книг Ницой.
По версии истории украинской писательницы, слово "Русь" Петр Первый украл у Украины, а русские — это украинцы. "Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра I назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия", — поделилась исторической тайной Ницой.
Она также уверена, что при Екатерине Второй было приказано "бить палками беспощадно" тех, кто считал себя московитами.
Украинская писательница считает, что в основе ее анализа лежат факты, однако, где с ними можно ознакомиться она не уточнила. Фонтанка
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