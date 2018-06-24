СМИ: Терезе Мэй поставили ультиматум, возможна ее отставка

10:14 Источник: Газета.Ru





Ранее Уильямсон не смог добиться дополнительного финансирования ВС. Мэй выразила недовольство их нынешним состоянием.

Как сообщает газета Daily Mail, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поставил ультиматум премьер-министру Терезе Мэй. Уильямсон потребовал увеличить финансирование его ведомства на 20 млрд фунтов стерлингов на ближайшие 10 лет. Если этого не будет, то депутаты-консерваторы проголосуют против проекта бюджета, что в дальнейшем может привести к отставке Мэй.