0
0
444
Новости

СМИ: Терезе Мэй поставили ультиматум, возможна ее отставка

Добавить в избранное

10:14 24.06.2018 Источник: Газета.Ru

Как сообщает газета Daily Mail, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поставил ультиматум премьер-министру Терезе Мэй. Уильямсон потребовал увеличить финансирование его ведомства на 20 млрд фунтов стерлингов на ближайшие 10 лет. Если этого не будет, то депутаты-консерваторы проголосуют против проекта бюджета, что в дальнейшем может привести к отставке Мэй.

Ранее Уильямсон не смог добиться дополнительного финансирования ВС. Мэй выразила недовольство их нынешним состоянием.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:55 23.06.2018
ЧМ-2018. Сборная Германии выиграла у команды Швеции
0
1027
21:00 23.06.2018
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
0
2201
20:30 23.06.2018
Украинская писательница считает, что Россия должна называться "Московией"
0
1323
20:03 23.06.2018
ЧМ-2018. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи
0
1095
19:30 23.06.2018
Патриарх Варфоломей не поддержал автокефалию на Украине - митрополит Антоний
0
1898
19:00 23.06.2018
В Зимбабве совершено покушение на президента страны Эммерсона Мнангагву
0
1226
18:30 23.06.2018
Более тысячи боевиков атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации
0
1556
18:00 23.06.2018
Не менее 80 человек пострадали при взрыве в столице Эфиопии
0
1155
17:30 23.06.2018
Японская принцесса подарила лук со стрелами свердловским чиновникам
0
1235
17:05 23.06.2018
ЧМ-2018. Сборная Бельгии одержала убедительную победу над командой Туниса
0
1210

Возврат к списку