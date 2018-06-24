СМИ: Терезе Мэй поставили ультиматум, возможна ее отставка
10:14 24.06.2018 Источник: Газета.Ru
Как сообщает газета Daily Mail, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поставил ультиматум премьер-министру Терезе Мэй. Уильямсон потребовал увеличить финансирование его ведомства на 20 млрд фунтов стерлингов на ближайшие 10 лет. Если этого не будет, то депутаты-консерваторы проголосуют против проекта бюджета, что в дальнейшем может привести к отставке Мэй.
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