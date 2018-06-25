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Проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины внесен в Госдуму

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17:40 25.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины. Информация об этом размещена в электронной базе данных российского парламента.

Автор инициативы первый зампред по делам СНГ Константин Затулин заявил, что необходимо законодательно закрепить правовое положение граждан Украины, ищущих убежище в России. Согласно документу, нарушившие срок пребывания на территории страны приезжие смогут в течение полугода продлить временное пребывание без выезда. Те, кто узаконил своё нахождение в России, получит вид на жительство, после чего смогут подать прошение о вступлении в гражданство.

Вид на жительство украинцам, законно находящимся на территории России, предлагается выдавать на три года с правом продления. Говорит Москва

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