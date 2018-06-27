В Германии уже подсчитывают прибыль от чемпионата мира по футболу в РФ

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-Германская внешнеторговая палата рассчитывает, что немецкие компании заработают в России около 1,5 млрд евро на чемпионате мира (ЧМ) по футболу в 2018 году. Об этом сообщила журналистам представитель палаты Кристин Франк, которая приехала в Казань на матч между сборными Германии и Южной Кореи, который проходит сегодня.

"Мы считаем, что примерно 1,5 млрд евро заработают немецкие компании в России в связи с ЧМ-2018", - сказала она.

По словам Франк, в работах, связанных с подготовкой к ЧМ, участвовало около 50 немецких компаний. Они выполняли различные виды работ: проектирование, архитектурные решения, строительство, техническое оснащение, изготовление мячей и т. д. При этом задействованы были не только крупные мировые немецкие компании, такие как Siemens, Bosch, Lufthansa, Adidas и т. д., но и малый и средний бизнес, уточнила Франк.