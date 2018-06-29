РФ подала иск в ВТО из-за введения США пошлин на сталь и алюминий

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования заградительных пошлин, введенных США на сталь и алюминий. Также РФ запросила консультации с США в рамках процедуры разрешения споров в ВТО, сообщил министр экономического развития РФ"Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий. РФ направила запрос на консультации с Соединенными Штатами Америки в рамках процедуры разрешения споров в ВТО в связи с дополнительными пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий", - передала слова министра пресс-служба Минэкономразвития.