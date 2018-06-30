В Пермском крае коммунальщики берут плату за "утилизацию" дождевой воды

10:38 Источник: BFM.ru

В городе Кунгур Пермского края коммунальщики начали ежемесячно взимать с жителей плату за сточные воды, в том числе и за дождевую, пишет местное издание «Искра». На новый сбор в размере семи рублей пожаловалась одна из жительниц города.

Мы спросили в УК «Наш дом», которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату», — сообщила женщина. При этом она добавила, что вода на самом деле стекает не в канализацию, а во двор.

В «Горводоканале» заявили, что данный платеж законен.