В Пермском крае коммунальщики берут плату за "утилизацию" дождевой воды
10:38 30.06.2018 Источник: BFM.ru
В городе Кунгур Пермского края коммунальщики начали ежемесячно взимать с жителей плату за сточные воды, в том числе и за дождевую, пишет местное издание «Искра». На новый сбор в размере семи рублей пожаловалась одна из жительниц города.
Мы спросили в УК «Наш дом», которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату», — сообщила женщина. При этом она добавила, что вода на самом деле стекает не в канализацию, а во двор.
В «Горводоканале» заявили, что данный платеж законен.
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