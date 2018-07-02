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Новости

Частям российской армии присвоены имена украинских городов

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13:00 02.07.2018 Источник: РБК

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования ряду частей российской армии.

Указы подписаны 30 июня 2018 года и уже вступили в силу. Таким образом, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Названия украинских городов включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны. В частности, почетное наименование «Житомирский» было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позднее был создан 68-й полк, «в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир».

Одновременно с этим ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Белоруссии — Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк), а также название столицы Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк). Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование «Трансильванский», 144-й мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия — Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк — Верхнеднепровским.  РБК

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