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Новости

Швейцария не будет принимать чемпионат Европы по футболу в 2020 году

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16:12 03.07.2018 Источник: REGNUM

Федерация футбола Швейцарии не стала размещать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2020 году, поскольку страна была одной из участниц Евро-2008, пишет газета Bild.

Такое решение в футбольной федерации приняли на основании мнения властей о том, что Союз европейских футбольный организаций (УЕФА) все равно не допустит Швейцарию до чемпионата по указанной причине.

Также свои заявки на участие в чемпионате 2020 года отозвали Чехия и Польша. ИА REGNUM

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