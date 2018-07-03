Швейцария не будет принимать чемпионат Европы по футболу в 2020 году
16:12 03.07.2018 Источник: REGNUM
Федерация футбола Швейцарии не стала размещать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2020 году, поскольку страна была одной из участниц Евро-2008, пишет газета Bild.
Такое решение в футбольной федерации приняли на основании мнения властей о том, что Союз европейских футбольный организаций (УЕФА) все равно не допустит Швейцарию до чемпионата по указанной причине.
Также свои заявки на участие в чемпионате 2020 года отозвали Чехия и Польша. ИА REGNUM
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