Госдума меняет правила посещения пациентов реанимации
07:32 05.07.2018 Источник: Коммерсант.ru
Госдума в первом чтении приняла закон, обязывающий медицинские организации допускать родственников в отделение реанимации. Законопроект обеспечивает доступ в реанимацию и палаты интенсивной терапии «родителям, иным членам семьи и законным представителям пациента». Ранее возможность посещения родственниками была предусмотрена ст. 6 федерального закона «Об основах охраны здоровья», но медицинские учреждения часто отказывали родственникам пациентов, и исполнение закона зависело от желания главного врача. Это, по словам авторов законопроекта, снижало эффективность лечения пациентов и вызывало негативную реакцию.
Теперь порядок посещения будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Коммерсантъ
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