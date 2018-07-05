Госдума меняет правила посещения пациентов реанимации

07:32 Источник: Коммерсант.ru

Госдума в первом чтении приняла закон, обязывающий медицинские организации допускать родственников в отделение реанимации. Законопроект обеспечивает доступ в реанимацию и палаты интенсивной терапии «родителям, иным членам семьи и законным представителям пациента». Ранее возможность посещения родственниками была предусмотрена ст. 6 федерального закона «Об основах охраны здоровья», но медицинские учреждения часто отказывали родственникам пациентов, и исполнение закона зависело от желания главного врача. Это, по словам авторов законопроекта, снижало эффективность лечения пациентов и вызывало негативную реакцию.

Теперь порядок посещения будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Коммерсантъ