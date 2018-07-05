Указ о присвоении Кириенко звания Героя России был подписан в первых числах марта 2018 г. - источник

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Указ о присвоении первому замглавы администрации президента РФзвания Героя России был подписан в первых числах марта 2018 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник во властных структурах.По его информации, "соответствующий указ был подписан в первых числах марта 2018 года, то есть через несколько дней после оглашения послания президента РФ".Послание президента РФ Федеральному собранию было оглашено 1 марта.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Путин закрытым указом присвоил звания Героя России Кириенко и вице- премьеру Юрию Борисову. По данным издания, также высокие награды получили несколько сотрудников Росатома. Пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не комментирует это сообщение.