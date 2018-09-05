Волин: Необходимо пересмотреть, что в себя включают персональные данные

08:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательство в области персональных данных требует уточнения, поскольку затрудняет развитие разных сфер, в частности журналистики. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"В ближайшее время нам вообще необходимо будет пересмотреть, что в себя включают и что под собой подразумевают персональные данные. Потому что современная регуляторика в области персональных данных в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности", - сказал замминистра.