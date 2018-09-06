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Новости

В Госдуме предложили ввести накопительную ипотеку

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08:45 06.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме разрабатывают законопроект о накопительной ипотеке. Об этом «Российской газете» сообщил один из авторов документа глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, передает радиостанция "Говорит Москва".

По его словам, «накопительная ипотека будет побуждать население со средним доходом к сберегательной активности и даст ускорение роста экономики, поскольку стимулирует развитие строительной отрасли».

Законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

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