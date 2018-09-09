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Минобороны РФ: ВВС США отбомбились в Сирии фосфорными боеприпасами

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20:39 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская авиация 8 сентября нанесла удары по населенному пункту Хаджин сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением фосфорных боеприпасов. Об этом в воскресенье сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября 2018 года двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются", - сообщил он.

В Центре напомнили, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

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