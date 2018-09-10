Белоусов считает нежелательным возможное повышение ключевой ставки ЦБ РФ
18:00 10.09.2018 Источник: Ведомости
Центробанк может повысить ключевую ставку на заседании в пятницу, однако такое решение было бы нежелательным, заявил помощник президента Андрей Белоусов.
«Возможность [повышения ставки] есть, и есть некоторые основания для этого. Но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это сильно затормозит инвестиционную активность, а также приведет к дополнительным расходам на бюджет», – сказал Белоусов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
ЦБ с марта держит ключевую ставку на уровне 7,25%. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина впервые предупредила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки. Ведомости
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