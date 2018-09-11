Путин призвал к отказу от стереотипов инвесторов, приходящих на Дальний Восток
12:05 11.09.2018 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин призвал инвесторов, приходящих на Дальний Восток, отказаться от стереотипов и не ориентироваться на вчерашний день. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с представителями зарубежных деловых кругов на Восточном экономическом форуме.
«Важно, чтобы зарубежные инвесторы, да и вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились, что называется, в плену стереотипов, а принимая решения, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее. Дальний Восток сегодня открывает большие перспективы для бизнеса по самому широкому кругу и спектру вопросов», — сказал Путин.
На встрече с российским президентом присутствуют представители бизнеса из десяти стран, в том числе Китая, Японии, Южной Кореи, Нидерландов, Дании и Австралии. RNS
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