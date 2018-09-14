Россия обжалует решение апелляционного суда по долгу Украины на $3 млрд

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует до 26 октября обжаловать решение Апелляционного суда Англии по делу о взыскании с Украины задолженности по еврооблигациям на $3 млрд, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ"Мы уже заявили о том, что намерены подать апелляцию на решение апелляционного суда. Сроки подачи апелляции - примерно до 26 октября. Мы это сделаем в ближайшее время", - сказал он.14 сентября Апелляционный суд Англии в рамках спора о долге Украины перед РФ принял решение о необходимости проведения полноценного судебного процесса для изучения довода украинской стороны о том, что кредит на $3 млрд был взят якобы под давлением России. РФ в свою очередь обжалует этот аргумент в Верховном суде Великобритании.По словам Вышковского, если Верховный суд Англии удовлетворит апелляцию РФ, то предыдущее решение Высокого суда Лондона (который обязал Украину погасить долг) "будет окончательным, и больше никаких судебных разбирательств по этому поводу не будет"."Если апелляция будет отклонена, тогда в первоначальной инстанции пройдет полноценное, полномасштабное судебное разбирательство только по одному положению, по четвертому аргументу - о так называемом принуждении Украины для продажи облигаций", - отметил представитель Минфина.Однако российская сторона считает, что данный аргумент Украины не требует детального обсуждения, и решение по нему может быть принято в ускоренном порядке, как это и сделал суд первой инстанции (Высокий суд Лондона)."Мы рассчитываем на то, что Верховный суд согласится с такой позицией. А если все-таки состоится полноценное, полномасштабное рассмотрение вопроса, мы уверены, что докажем несостоятельность выдвигаемого украинской стороной аргумента", - подчеркнул Вышковский.