Северная и Южная Корея подписали военное соглашение
09:32 19.09.2018 Источник: Вести.Ru
Министры обороны Северной и Южной Кореи подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере. Таким стал итог саммита Ким Чен Ына и Мун Чже Ина. Сообщается, что документ включает в себя договоренность о работе над превращением "демилитаризованной зоны, разграничивающей две Кореи, в зону мира и процветания".
Встреча прошла в государственной резиденции для самых почетных гостей. Именно там накануне остановился глава Южной Кореи. Вместе с лидером КНДР они подписали совместный документ. Подробности двухдневных переговоров пока не разглашаются. Предположительно, главной темой стало ядерное разоружение Корейского полуострова.
Сообщается, что после утренней встречи лидер Южной Кореи отправится в старейший ресторан Пхеньяна, а вечером всю делегацию в 150 человек ждёт гимнастическое шоу.
Нынешний визит южнокорейского президента в Пхеньян — первый за последние 11 лет. Он завершится 20 сентября. Вести.Ru
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