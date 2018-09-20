Мировой экономике вновь предрекли финансовый кризис

12:05 Источник: REGNUM

Глобальную экономику в ближайшие два года может постигнуть очередной финансовый кризис, заявил основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates, миллиардер. Об этом пишет Business Insider.По словам предпринимателя, о приближении катаклизма свидетельствует ряд признаков, в частности, Далио подчеркнул, что такими признаками являются минимальные процентные ставки по кредитам, а также рост разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями населения

Ранее эксперты Bank of America, опубликовали прогноз, согласно которому ситуация на мировом фондовом рынке схожа с 1998 годом, когда в России произошел дефолт, а в Азиатском регионе начался экономический кризис. ИА REGNUM