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Новости

Мировой экономике вновь предрекли финансовый кризис

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12:05 20.09.2018 Источник: REGNUM

Глобальную экономику в ближайшие два года может постигнуть очередной финансовый кризис, заявил основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио. Об этом пишет Business Insider.

По словам предпринимателя, о приближении катаклизма свидетельствует ряд признаков, в частности, Далио подчеркнул, что такими признаками являются минимальные процентные ставки по кредитам, а также рост разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями населения

Ранее эксперты Bank of America, опубликовали прогноз, согласно которому ситуация на мировом фондовом рынке схожа с 1998 годом, когда в России произошел дефолт, а в Азиатском регионе начался экономический кризис.   ИА REGNUM

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