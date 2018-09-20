Мировой экономике вновь предрекли финансовый кризис
12:05 20.09.2018 Источник: REGNUM
Глобальную экономику в ближайшие два года может постигнуть очередной финансовый кризис, заявил основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио. Об этом пишет Business Insider.
По словам предпринимателя, о приближении катаклизма свидетельствует ряд признаков, в частности, Далио подчеркнул, что такими признаками являются минимальные процентные ставки по кредитам, а также рост разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями населения
Ранее эксперты Bank of America, опубликовали прогноз, согласно которому ситуация на мировом фондовом рынке схожа с 1998 годом, когда в России произошел дефолт, а в Азиатском регионе начался экономический кризис. ИА REGNUM
Новости
- 12:32 20.09.2018
- В России изменятся номерные знаки автотранспорта
- 12:20 20.09.2018
- В США призвали расформировать исполком WADA из-за ситуации с Россией
- 12:00 20.09.2018
- У сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"
- 11:32 20.09.2018
- В Австралии задержали подкладывавшего иглы во фрукты
- 11:20 20.09.2018
- Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю государства
- 11:05 20.09.2018
- Джек Ма заявил, что его обещание о создании в США миллиона рабочих мест не может быть выполнено
- 11:01 20.09.2018
- Лайки и репосты без экстремистского мотива не могут быть поводом для возбуждения дел - ВС РФ
- 10:32 20.09.2018
- Экс-глава разведки Украины назвал негативные для Киева последствия разрыва Договора о дружбе с РФ
- 10:20 20.09.2018
- Минкомсвязь предлагает предустанавливать отечественные антивирусы на ввозимые в Россию компьютеры
- 10:05 20.09.2018
- Правительство намерено резко увеличить расходы на мотивацию госслужащих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать