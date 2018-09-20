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WADA подтвердило восстановление статуса Российского антидопингового агентства

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16:18 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс- служба WADA.

Решение о восстановлении РУСАДА в правах было принято на заседании исполкома организации в четверг. По данным ТАСС, за восстановление РУСАДА проголосовали девять из 12 членов исполкома, двое - против, один - воздержался.

"Сегодня исполком подавляющим большинством голосов постановил признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA при соблюдении строгих условий, выдвинутых комитетом по соответствию, - сказал глава WADA Крейг Риди. - Сегодняшнее решение предусматривает соблюдение четких сроков, в течение которых WADA должно получить доступ к образцам допинг-проб московской антидопинговой лаборатории и к ее базе данных. Если сроки будут сорваны, то исполком вновь признает РУСАДА несоответствующим кодексу".

14 сентября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах, большинство членов комитета устроили предложенные Россией варианты решения двух оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Первый касался признания выводов расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, которые указывают на существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений российских спортсменов. Второй требовал предоставления доступа к данным проверки допинг-проб и самим пробам из московской антидопинговой лаборатории.

Стороны сошлись на том, что Россия признала нарушения со стороны отдельных ведомственных лиц и согласилась привлечь к работе с базой данных лаборатории (LIMS) независимого эксперта, которого рекомендует WADA. Исполком должен обозначить конкретные сроки выполнения договоренностей, нарушение которых повлечет за собой повторные санкции в отношении РУСАДА.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. Затем последовали новые допинговые разоблачения, основанные преимущественно на утверждениях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, перебравшегося после своего увольнения в США. В свете непрекращающихся допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.

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