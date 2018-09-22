Порошенко предложил ФРГ инвестировать в украинскую газовую отрасль
17:30 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина открыта для зарубежных инвестиций в газовую отрасль и приглашает германские энергетические компании вкладывать в нее свои средства. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в опубликованном в субботу интервью немецкой газете "Рейнише пост".
"Я могу только сказать, что сердечно приглашаю германские энергоконцерны инвестировать в нашу газовую отрасль, - сказал он. - Если они хотят, то могут контролировать менеджмент. Наши двери открыты".
Порошенко снова подверг критике проект строительства газопровода "Северный поток - 2". По его мнению, этот трубопровод "не имеет смысла с экономической точки зрения". "Я могу только предостеречь наших европейских друзей и делаю это исходя из собственного опыта", - утверждал он. Как считает Порошенко, реализация проекта - "это попытка России ослабить Украину".
"Хочу сказать прямо, у вас, в Германии, существует сильное лобби, выступающее за реализацию проекта", - отметил он. Президент Украины утверждал, что его страна "располагает более чем достаточными мощностями, чтобы поставлять российский газ в Западную Европу". "Это 146 млн кубических метров газа, из которых сейчас мы используем лишь немногим более 90 млн", - заверил Порошенко.
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