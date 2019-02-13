В США заподозрили РФ в создании спутников, способных атаковать
11:32 12.02.2019 Источник: РБК
Агентство военной разведки США опубликовало доклад, посвященный угрозам безопасности в космическом пространстве. Документ размещен на сайте агентства.
В соответствии с докладом основную угрозу интересам США в космосе представляют две страны — Китай и Россия. Кроме того, риски для безопасности представляют Иран и Северная Корея.
Часть российских спутников, предназначенных для диагностики космических аппаратов, имеют двойное назначение, уверены авторы доклада. «Спутники наблюдения и обслуживания способны проводить диагностику приближающихся аппаратов и устранять некоторые неисправности. Однако та же самая технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и проведения атак», — говорится в тексте доклада.
Размещение таких спутников на орбите началось в 2017 году. РБК
НОВОСТИ
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
- 19:15 13.02.2019
- Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
- 18:30 13.02.2019
- Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
- 17:40 13.02.2019
- Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
- 17:12 13.02.2019
- В российских театрах может появиться должность президента
- 17:00 13.02.2019
- В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
- 16:32 13.02.2019
- На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать