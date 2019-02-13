В США заподозрили РФ в создании спутников, способных атаковать

11:32 Источник: РБК

Агентство военной разведки США опубликовало доклад, посвященный угрозам безопасности в космическом пространстве. Документ размещен на сайте агентства.

В соответствии с докладом основную угрозу интересам США в космосе представляют две страны — Китай и Россия. Кроме того, риски для безопасности представляют Иран и Северная Корея.



Часть российских спутников, предназначенных для диагностики космических аппаратов, имеют двойное назначение, уверены авторы доклада. «Спутники наблюдения и обслуживания способны проводить диагностику приближающихся аппаратов и устранять некоторые неисправности. Однако та же самая технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и проведения атак», — говорится в тексте доклада.

Размещение таких спутников на орбите началось в 2017 году. РБК