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НОВОСТИ

Консул Норвегии в Польше объявлен персоной нон грата

12:05 12.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Консул Норвегии в Польше объявлен персоной нон грата. Такой шаг предпринят в качестве зеркального ответа на действия Норвегии, сообщил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.

«Норвежские власти признали консула Славомира Ковальского персоной нон грата, поэтому он не сможет выполнять свои функции. Единственное возможное решение в этой ситуации — ответное действие», — пояснил он вTwitter.

В конце января стало известно, что Норвегия решила выслать польского консула. Он должен будет покинуть страну в течение трех недель. По версии СМИ, такая мера связана с активными действиями дипломата по защите прав детей и родителей и его конфликтом с норвежской ювенальной системой. Росбалт

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