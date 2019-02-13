Кремль не получал от США предложений об обсуждении новой версии ДРСМД - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не получал предложений от Вашингтона по изменениям в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это такие вбросы СМИ (о новой версии ДРСМД), далее этого ничего не уходит", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС. "Каких-либо предложений от американцев мы до сих пор не получали. А как сказал президент [России Владимир] Путин, мы набрались терпения и будем ждать, когда наши партнеры почувствуют готовность к чему-то содержательному", - отметил Песков.



Он напомнил о позиции российского лидера: "Вы знаете установку президента, что Россия больше не будет инициировать каких-то контактов и переговоров по разоруженческой тематике, мы это делали неоднократно на протяжении многих лет. Теперь Россия не будет этого делать".