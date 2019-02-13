От Сеула потребовали извинений за обращение к императору Японии

13:05 Источник: REGNUM

Извинения должен принести Мун Хи Сан, спикер Национального собрания Южной Кореи, за свое заявление о японском императоре Акихито, заявил генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что Мун должен, по мнению Суги, извиниться за слова о том, что во время Второй мировой войны корейских женщин склоняли к сексуальным связям с японскими военными.



«Мы ждем, что заявление будет отозвано, и за него принесут извинения», — сказал Суга.



Как ранее собщало ИА REGNUM, Мун 9 февраля через СМИ обратился к Акихито с призывом извиниться перед женщинами, которых японские военные во время войны превратили в сексуальных рабынь. ИА REGNUM