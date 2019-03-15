США вводят визовые санкции в отношении персонала МУС

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты вводят ограничения на выдачу виз для въезда в страну персонала Международного уголовного суда. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео журналистам в Госдепартаменте.

"Я объявляю об ограничении на выдачу виз лицам, которые непосредственно ответственны за расследования МУС в отношении американцев. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению такого расследования", - отметил он.

