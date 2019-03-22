Калужский губернатор пообещал найти тех, кто рассказал о его идее выставлять мощи в музеях
20:00 22.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Калужский губернатор пообещал найти тех, кто рассказал о его идее выставлять мощи святых в музеях. Анатолий Артамонов пояснил радиостанции «Говорит Москва», что он озабочен отсутствием посетителей в местных музеях, но предложение выставлять мощи для привлечения аудитории было шуткой.
«Каждый человек может где-то когда-то пошутить. Пришёл я в музей, нет посетителей. Выставка замечательная, людей нет. Может, вам мощи сюда принести, тогда люди подтянутся. Ну, пошутил я так неудачно. Допустим, неудачно! А я считаю, что нормально. Эту глупость никто не будет делать. Зачем? Нельзя, святые перевернутся».
Артамонов отметил, что шутка была высказана в узком кругу людей. По словам губернатора, он был раздосадован тиражированием его слов в СМИ.
«Были три человека: директор музея, экскурсовод, я и мой помощник. [...] Свои люди вроде были вокруг, ни одного чужого человека. Я сейчас выясню, кто этот подонок, выложил это всё. Я, что, должен всегда ходить с зашнуренным ртом, что ли?!»
Губернатор Калужской области также выразил опасение, что теперь его деловая репутация окажется под угрозой.
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