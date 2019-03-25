Великобритания может вообще не покинуть Евросоюз, полагает британский министр

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский министр внешней торговли Лиам Фокс полагает, что Великобритания может вообще не выйти из ЕС, если парламент не одобрит сделку премьер- министра Терезы Мэй. О такой возможности он заявил в понедельник вещательной корпорации Би-би-си.

"Мы либо покидаем Евросоюз с соглашением <...> либо уйдем без сделки, которая возможна, но я думаю, что [позиция] парламента делает это маловероятным. Или мы вообще не уходим, что, я думаю, приведет к демократическому и конституционному кризису", - отметил Фокс.



В связи с тем что Палата общин уже дважды (15 января и 12 марта) отвергала проект сделки, в четверг 27 глав государств и правительств ЕС приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.



В понедельник британские законодатели также должны будут проголосовать по ряду поправок к вносимому правительством предложению о шагах, которые оно намерено предпринять для осуществления Brexit. В поправках, которые должен будет рассмотреть спикер палаты Джон Беркоу, предлагается предоставить законодателям больше возможностей для влияния на процесс выхода страны из ЕС, провести повторный референдум по Brexit, а также исключить возможность выхода страны из ЕС 12 марта без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с Брюсселем.

