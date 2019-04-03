Трамп назвал новый слоган для предвыборной кампании 2020 года
08:20 03.04.2019 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, передает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
По его словам, фраза «Make America Great Again» (Сделаем Америку снова великой. — «Газета.Ru») была очень удачной.
«Я думаю, что это будет Keep America Great (Сохраним Америку великой. — «Газета.Ru»)», — отметил Трамп во время выступления перед Национальным республиканским комитетом конгресса.
Затем Трамп провел голосование на лучший слоган, но мнения собравшихся разделились. Тогда глава США заявил, что, возможно, будет использовать обе фразы.
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