Названы российские регионы с максимальным числом жертв ДТП

10:20 Источник: РБК

Госавтоинспекция составила список регионов по числу погибших в ДТП в 2018 году. Его лидером стал Краснодарский край.

В прошлом году в Краснодарском крае в авариях погибли 1053 человека. Второе место заняла Московская область, где жертвами ДТП стали 938 человек. На третьем месте стоит Ростовская область — 554 человека.



На Чукотке из-за аварий погибли два человека, а в Ненецком автономном округе — три. РБК