Названы российские регионы с максимальным числом жертв ДТП
10:20 08.04.2019 Источник: РБК
Госавтоинспекция составила список регионов по числу погибших в ДТП в 2018 году. Его лидером стал Краснодарский край.
В прошлом году в Краснодарском крае в авариях погибли 1053 человека. Второе место заняла Московская область, где жертвами ДТП стали 938 человек. На третьем месте стоит Ростовская область — 554 человека.
На Чукотке из-за аварий погибли два человека, а в Ненецком автономном округе — три. РБК
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