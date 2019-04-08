Корабли и ракетные комплексы РФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Черном море
12:32 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны).
В Центре отметили, что для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации "силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО". "В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сказали военные РФ.
В Центре напомнили, что в понедельник в юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО Sea shield - 2019. В маневрах участвуют корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.
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