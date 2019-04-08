Переговоры штаба Зеленского с телекомпанией о проведение дебатов не удались
20:45 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители избирательного штаба фаворита президентской кампании на Украине Владимира Зеленского не договорились с руководством Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о проведении дебатов в ее студии 19 апреля. Об этом в понедельник по итогам переговоров сообщил руководитель вещателя Зураб Аласания.
"Переговоры были, но результатов никаких. Они (представители Зеленского - прим. ТАСС) предлагают свое: речь идет о том, чтобы 19 [апреля] вечером провести дебаты на стадионе "Олимпийский". Они настаивают на том, что это дебаты, а ЦИК отрицает. Это формат чего угодно, но не дебатов", - приводит его слова агентство Укринформ.
При этом Аласания уточнил, что аналогичной встречи с представителями избирательного штаба Порошенко пока не было. "Наше общение происходит в телефонном режиме. Хотя тот штаб (Зеленского - прим. ТАСС) настаивал на проведении трехсторонней встречи. Я тоже буду им звонить и просить об этом", - рассказал он.
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