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НОВОСТИ

Медведев сменил руководителя Роструда

09:05 09.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Медведев сменил руководителя Роструда. На эту должность назначен бывший заместитель главы ведомства Михаил Иванков. Он занял кресло Всеволода Вуколова, который другим приказом премьера переведен на пост замминистра труда. Оба распоряжения опубликованы на сайте правительства.

Вуколов возглавлял Роструд с 2013 года. Ранее он руководил «Объединенной промышленной корпорацией», а в конце 90-х занимал должность заместителя Красноярского края.  Эхо Москвы

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