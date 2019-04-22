Волгоградский музей пополнится артефактами с 4-тысячелетней историей
12:32 22.04.2019 Источник: НГ-Online
Ценные артефакты, найденные в курганном могильнике Жирновского района Волгоградской области, получат прописку в областном краеведческом музее. Торжественная церемония передачи уникальных археологических находок, которым более 4 тыс. лет, состоится 23 апреля.
«Всего музею будут переданы на хранение девять предметов. В их числе бронзовые топор и нож, подвеска из цельнолитого прута золота, ритуальные курильницы на ножках и другие артефакты, – рассказали «НГ» в пресс-службе Волгоградского областного краеведческого музея. – Все эти вещи были найдены при раскопках на курганном могильнике в Жирновском районе. Археологи обнаружили два погребения разных эпох. Центральное погребение датируется эпохой средней бронзы (около 2 тыс. лет до н.э.). Здесь специалисты нашли бронзовые топор, нож и ломик с деревянной ручкой, подвеску из цельнолитого прута золота. Подвеска является первым подобным артефактом – раньше находили похожие предметы только из бронзы и меди. Кроме того, в погребении были найдены две орнаментированные ритуальные курильницы на ножках и несколько деревянных мисок».
Все археологические находки уже прошли полные палеоантропологические и палеозоологические исследования, а также работу реставратора.
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 13:00 22.04.2019
- Команда Зеленского внесет в Раду проекты о народовластии и равенстве перед законом
- 12:20 22.04.2019
- США введут санкции против Турции, если она приобретет ЗРС С-400 - сенатор
- 12:05 22.04.2019
- В Мосгорсуде назвали причины освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста
- 12:00 22.04.2019
- Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах
- 11:32 22.04.2019
- Дмитрий Медведев не испытывает иллюзий после выборов на Украине
- 11:20 22.04.2019
- После 1 мая на улицах станут появляться дорожные знаки уменьшенного размера
- 11:05 22.04.2019
- Британские консерваторы обсуждают идею вотума недоверия Терезе Мэй
- 11:00 22.04.2019
- В РФ может появиться законопроект о запрете анонимности в интернете
- 10:32 22.04.2019
- После взрывов в Шри-Ланке полиция задержала 24 человека
- 10:20 22.04.2019
- Дмитрий Быков обещает вернуться к работе в ближайшее время
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать