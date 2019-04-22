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Волгоградский музей пополнится артефактами с 4-тысячелетней историей

12:32 22.04.2019 Источник: НГ-Online

Ценные артефакты, найденные в курганном могильнике Жирновского района Волгоградской области, получат прописку в областном краеведческом музее. Торжественная церемония передачи уникальных археологических находок, которым более 4 тыс. лет, состоится 23 апреля.

«Всего музею будут переданы на хранение девять предметов. В их числе бронзовые топор и нож, подвеска из цельнолитого прута золота, ритуальные курильницы на ножках и другие артефакты, – рассказали «НГ» в пресс-службе Волгоградского областного краеведческого музея. – Все эти вещи были найдены при раскопках на курганном могильнике в Жирновском районе. Археологи обнаружили два погребения разных эпох. Центральное погребение датируется эпохой средней бронзы (около 2 тыс. лет до н.э.). Здесь специалисты нашли бронзовые топор, нож и ломик с деревянной ручкой, подвеску из цельнолитого прута золота. Подвеска является первым подобным артефактом – раньше находили похожие предметы только из бронзы и меди. Кроме того, в погребении были найдены две орнаментированные ритуальные курильницы на ножках и несколько деревянных мисок».

Все археологические находки уже прошли полные палеоантропологические и палеозоологические исследования, а также работу реставратора.

Андрей Серенко


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