США хотят лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары - Герасимов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотят с помощью своей глобальной ПРО лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары. Об этом заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции по безопасности.

Он напомнил, что ПРО создавалось для нейтрализации заявленной США угрозы применения баллистическое ракет Ираном и КНДР. Прогнозы о наращивании этими странами ракетных потенциалов не оправдались.



"Однако количество объектов американской противоракетной обороны в различных регионах мира увеличилось, и ориентированы они на подрыв возможностей России и Китая по нанесению ответных ударов", - подчеркнул Герасимов.

