США хотят лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары - Герасимов
12:32 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США хотят с помощью своей глобальной ПРО лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары. Об этом заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции по безопасности.
Он напомнил, что ПРО создавалось для нейтрализации заявленной США угрозы применения баллистическое ракет Ираном и КНДР. Прогнозы о наращивании этими странами ракетных потенциалов не оправдались.
"Однако количество объектов американской противоракетной обороны в различных регионах мира увеличилось, и ориентированы они на подрыв возможностей России и Китая по нанесению ответных ударов", - подчеркнул Герасимов.
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