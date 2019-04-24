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США хотят лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары - Герасимов

12:32 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 США хотят с помощью своей глобальной ПРО лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары. Об этом заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции по безопасности.

Он напомнил, что ПРО создавалось для нейтрализации заявленной США угрозы применения баллистическое ракет Ираном и КНДР. Прогнозы о наращивании этими странами ракетных потенциалов не оправдались.

"Однако количество объектов американской противоракетной обороны в различных регионах мира увеличилось, и ориентированы они на подрыв возможностей России и Китая по нанесению ответных ударов", - подчеркнул Герасимов.

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