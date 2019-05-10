Госдеп: Встреча Трампа и Путина зависит от итогов визита Помпео в Россию

19:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке Помпео в Москву и Сочи, представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Он ушел от прямого ответа на просьбу корр. ТАСС сообщить, намерен ли Помпео в ходе предстоящих встреч с руководством России прорабатывать возможность организации новой личной встречи Путина и Трампа. "В плане саммита или будущих встреч [президентов] должен переадресовать вас в Белый дом. Посмотрим, каковы будут итоги визита", - сказал по этому поводу ведущий брифинга.

При этом он подчеркнул, что США хотели бы добиваться улучшения отношений с Россией. "Опять-таки, улучшение отношений между США и Россией отвечало бы нашим (американским - прим. ТАСС) интересам", - отметил дипломат.