0
0
153
НОВОСТИ

Госдеп: Встреча Трампа и Путина зависит от итогов визита Помпео в Россию

19:07 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке Помпео в Москву и Сочи, представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Он ушел от прямого ответа на просьбу корр. ТАСС сообщить, намерен ли Помпео в ходе предстоящих встреч с руководством России прорабатывать возможность организации новой личной встречи Путина и Трампа. "В плане саммита или будущих встреч [президентов] должен переадресовать вас в Белый дом. Посмотрим, каковы будут итоги визита", - сказал по этому поводу ведущий брифинга.

При этом он подчеркнул, что США хотели бы добиваться улучшения отношений с Россией. "Опять-таки, улучшение отношений между США и Россией отвечало бы нашим (американским - прим. ТАСС) интересам", - отметил дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:33 10.05.2019
Туристический автобус сорвался с 10-метровой горы в Японии
0
4
20:00 10.05.2019
Сборная России по хоккею обыграла команду Норвегии
0
78
19:45 10.05.2019
"Аэрофлот" отменил 14 рейсов с "Суперджетами"
0
112
18:30 10.05.2019
Путин и Абэ встретятся в июне на G20
0
196
17:50 10.05.2019
США могут найти замену Турции в рамках программы создания F-35
0
242
17:31 10.05.2019
В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти
0
269
16:40 10.05.2019
Индийские истребители поднялись на перехват грузинского самолета
0
342
16:20 10.05.2019
В Москве до утра субботы будут идти ливни с грозами
0
300
15:50 10.05.2019
Помпео рассчитывает, что будет принят Путиным в Сочи
0
355
15:04 10.05.2019
Сотрудники посольства РФ в ФРГ выехали в Шпремберг, где осквернен советский мемориал
0
354

Возврат к списку