Взрыв в Харькове, есть жертвы
12:20 19.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Взрыв гранаты произошел на улице Двинской в Харькове, передает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Национальной полиции Украины. В результате погибли двое мужчин 36 и 38-ти лет.
Пострадал 35-летний мужчина, его госпитализировали со множественными осколочными ранениями головы и туловища.
На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
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