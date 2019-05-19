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НОВОСТИ

Взрыв в Харькове, есть жертвы

12:20 19.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Взрыв гранаты произошел на улице Двинской в Харькове, передает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Национальной полиции Украины. В результате погибли двое мужчин 36 и 38-ти лет.

Пострадал 35-летний мужчина, его госпитализировали со множественными осколочными ранениями головы и туловища.

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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