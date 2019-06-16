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Победителем Финала четырех авиагонки Red Bull Air Race в Казани стал японец Муроя

17:46 16.06.2019

Японский пилот Есихиде Муроя стал победителем Финала четырех в ходе авиагонки Red Bull Air Race в Казани. Гонщик, который был чемпионом турнира в 2017 году и стал лучшим по результатам первого этапа состязаний в Дубае, по итогам соревнований в столице Татарстана укрепил свое положение на первом месте в турнирной таблице чемпионата. 

В Финал четырех 16 июня вышли Есихидэ Муроя и его главный оппонент в нынешнем году, действующий чемпион Мартин Шонка (Чехия), а также Франсуа Ле Во (Франция) и вице-чемпион 2018 года Мэтт Холл (Австралия). Трасса в столице Татарстана была проложена над акваторией реки Казанки, рядом с Кремлем. Несмотря на то, что в первой половине дня погода в Казани была переменчивой - в расписание вносил коррективы дождь, к моменту решающей гонки установился штиль, что позволило пилотам продемонстрировать свои навыки без помех. 
Муроя доминировал над соперниками в каждой попытке и стал лучшим, заняв первое место в общем зачете (набрал 53 очка), опередив Мартина Шонку (44 очка), Мэтта Холла (36 очков). Француз Николя Иванофф (30 очков) - на четвертом месте, еще один представитель Франции Мика Бражо (26 очков) - на пятом. 

Следующий этап чемпионата по авиагонкам состоится 13-14 июля в Венгрии, трасса будет пролегать над озером Балатон.

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