Трехсерийный документальный фильм о Путине хочет снять британское телевидение
08:30 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четвертый канал британского телевидения запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину. Как сообщил в среду сайт канала, фильм, дата выхода которого в эфир пока не называется, получит название "Путин: история русского шпиона".
"Чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Путин показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века. В нашем фильме мы попробуем разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику, и как это повлияло на мир", - сказал исполнительный продюсер фильма Джеймс Роган.
Четвертый канал обещает рассказать как о молодости Путина и периоде его работы в КГБ СССР, так и о 20 годах, которые он провел у власти - в качестве премьер-министра и президента России. Авторы фильма намерены показать то, как личный опыт будущего президента, а особенно его работа в разведке, отразился на российской государственной политике. В анонсе фильма Путин назван президентом, который поставил себе задачу "снова сделать Россию великой", успел поработать с четырьмя президентами США и четырьмя британскими премьерами, и, "возможно, является самым влиятельным лидером своего времени".
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