Россия предложила построить шесть подлодок для Индии
08:39 05.09.2019 Источник: Интерфакс
Россия предлагает Индии заключить межправительственное соглашение на строительство шести половодных лодок с воздухонезависимой энергоустановкой, сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Мы обсуждаем с ними также вопрос создания подводного флота. У них есть один из проектов - создание шести подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой", - сказал Шугаев на полях Восточного экономического форума в четверг.
"У них изначально объявлен тендер, но мы предлагаем достаточно эксклюзивные условия и склоняем наших коллег к тому, чтобы это сделать на основе межправительственного соглашения", - отметил он.
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