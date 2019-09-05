Россия предложила построить шесть подлодок для Индии

08:39 Источник: Интерфакс

Россия предлагает Индии заключить межправительственное соглашение на строительство шести половодных лодок с воздухонезависимой энергоустановкой, сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Мы обсуждаем с ними также вопрос создания подводного флота. У них есть один из проектов - создание шести подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой", - сказал Шугаев на полях Восточного экономического форума в четверг.

"У них изначально объявлен тендер, но мы предлагаем достаточно эксклюзивные условия и склоняем наших коллег к тому, чтобы это сделать на основе межправительственного соглашения", - отметил он.