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Новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля

09:00 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового министра энергетики страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, королевским указом возглавлявший ведомство Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности. Его сменил сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман. С 2005 по 2017 год он находился в статусе помощника министра нефти.

Четвертый сын короля Сальмана Абдель Азиз до своего назначения занимал пост госминистра по вопросам энергетики.

30 августа в Саудовской Аравии было объявлено о создании нового министерства промышленности и минеральных ресурсов. Ранее эти отрасли находились в ведении министерства энергетики, промышленности и ресурсов под руководством аль-Фалеха. Главой этого ведомства указом королевского двора был назначен Бандар аль-Хурейеф.

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