Новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля
09:00 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового министра энергетики страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
По его данным, королевским указом возглавлявший ведомство Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности. Его сменил сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман. С 2005 по 2017 год он находился в статусе помощника министра нефти.
Четвертый сын короля Сальмана Абдель Азиз до своего назначения занимал пост госминистра по вопросам энергетики.
30 августа в Саудовской Аравии было объявлено о создании нового министерства промышленности и минеральных ресурсов. Ранее эти отрасли находились в ведении министерства энергетики, промышленности и ресурсов под руководством аль-Фалеха. Главой этого ведомства указом королевского двора был назначен Бандар аль-Хурейеф.
НОВОСТИ
- 10:10 08.09.2019
- Пьяные еноты напугали канадцев
- 10:02 08.09.2019
- В Москве явка на электронное голосование к девяти утра превысила 21%
- 09:57 08.09.2019
- В Москве начали работу более 3600 участков для голосования
- 09:40 08.09.2019
- В Москве сегодня до 24 градусов тепла, без осадков
- 09:15 08.09.2019
- Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о правовом положении граждан
- 09:05 08.09.2019
- Трамп отказался от участия в мирных переговорах по Афганистану
- 20:00 07.09.2019
- Участницы Pussy Riot задержаны при выходе из подъезда и отправлены в ОВД - СМИ
- 19:39 07.09.2019
- Слон, ожидая оформления на таможне, пошел пугать белорусских селян
- 19:00 07.09.2019
- Борис Джонсон может оказаться в тюрьме, если он откажется выполнить решение парламента
- 18:50 07.09.2019
- Додон заявил, что цена на российский газ для Молдовы будет снижена
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать